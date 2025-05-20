Batman'da Şehirlerarası Otobüste Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Batman'da, bir yolcunun valizinde çay paketleri içinde 4 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi taşırken yakalanması sonucu tutuklandığı bildirildi.
Batman'da, şehirlerarası otobüste çay paketleri içinde 4 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi taşıyan yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde şehir girişinde durdurulan şehirlerarası bir otobüste arama yapıldı. Aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde bulunan çay paketleri içerisine zulalanmış 4 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa