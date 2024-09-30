Batman'da Şarampole Yuvarlanan Araçta 4 Kişi Yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Kozluk karayolunda gece saatlerinde 33 CAJ 64 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN