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Batman’da sanayi tüplerine zulalanmış 87,5 kilo skunk ele geçirildi

Batman’da sanayi tüplerine zulalanmış 87,5 kilo skunk ele geçirildi
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Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sanayi tüplerine zulalanmış 87 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sanayi tüplerine zulalanmış 87 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Eylül'de uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda kent girişinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 adet sanayi tüpünün içerisine zulalanmış 87 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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