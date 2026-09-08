Batman’da sanayi tüplerine zulalanmış 87,5 kilo skunk ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sanayi tüplerine zulalanmış 87 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Eylül'de uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda kent girişinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 adet sanayi tüpünün içerisine zulalanmış 87 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı