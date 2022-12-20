Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Batman'da hareketli dakikalar! Esnaf, kaçak kontrolüne gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika: Batman'da bir esnaf, kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden 3 Dicle Elektrik personelini rehin aldı. Uzun uğraşlar sonucunda şahıs ikna olarak teslim oldu. Kurtarılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi. Görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı. İki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu. Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs olay yerine Vali Ekrem Canalp'i isterken, ikna çalışmaları sonucunda rehineyi bıraktı.

"KENDİLİĞİNDEN TESLİM OLDU"

Olayla ilgili açıklama yapan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Vatandaşımız, elektrik kurumuyla ilgili sorundan kaynaklı işini kaybetmiş. Görüşmelerimiz sonucunda şahıs kendiliğinden bize teslim oldu. Adli işlemleri devam edecektir. Yaralı yok, rehine kalmadı. Planlı bir şey yok, aniden gelişen bir olay" dedi.

İşte olay yerinden kareler;

Son dakika: Batman'da rehine krizi! Esnaf, kaçak kontrolüne gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı

Batman'da rehine krizi! Esnaf, kaçak kontrolüne gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı

Batman'da rehine krizi! Esnaf, kaçak kontrolüne gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (12)

Osman Tokgonul:

Aşağıda " VAHDETTİN BAYRAM adında bir arkadaşımız , masumane " Devlet malını yiyenin cenaze namazı kılınmaz " demiş . Yapma VAHDETTİN etme Vahdettin . Senin söylemine göre şu yaşamda kimsenin cenaze namazı kılınmaz (!)

Cevap Yaz 32 20 Yayından Kaldır
Qwe Qwe:

Terörist esnaf istemiyoruz. Herşeyi detaylıca incelenmeli. Tutuklu yargılanmalı. Silahla alıkoymak kişiyi hurriyetinden yoksun bırakma, tehdit darp kaçak kullanımı hepsinden yüksek bir ceza verilmeli ibret olsun. Sen kimsin ya silahına mi guveniyosun

Cevap Yaz 10 80 Yayından Kaldır
pentakill lol:

DEAŞ Diye okuyorum ne alaka diyorum sabahtandır :D

Cevap Yaz 5 63 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title