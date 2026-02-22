Haberler

Batman'da bir kişi uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı: 2 yaralı

Batman'da bir kişi uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da bir şahıs, elindeki uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'da bir şahsın elindeki uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açtığı olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Öğretmen Evi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elindeki uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 2 vatandaş yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, caddeyi yaya ve araç trafiğine kısmen kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki silah ve kovanlar üzerinde detaylı inceleme başlatırken, kaçan şahıs kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD, saldırmadan önce bir kez daha masaya oturuyor
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise...
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...

Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise...
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

Ünlü YouTuber'dan ilginç deney! Girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Hayranları ekran başına! Senaristi yayınlanacağı tarihi açıkladı