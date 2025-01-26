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Batman'da Piknikte Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Batman'da Piknikte Köpek Saldırısı: 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Batman'ın Binatlı köyünde ailesiyle pikniğe giden 12 yaşındaki çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batman'da ailesiyle pikniğe giden çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

Merkeze bağlı Binatlı köyünde pikniğe giden Gündem ailesinin 12 yaşındaki erkek çocukları, bölgede oyun oynarken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Aile, yaralanan çocuklarını araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Çocuk burada tedavi altına alındı.

H.V.G. (12), piknikte iki köpeğin saldırısına uğradığını, köpeklerin olduğu bölgede hayvan barınağının da olduğunu belirterek, babasının köpeklerin saldırdığını fark etmesi üzerine hastaneye getirildiğini söyledi.

Baba Selahattin G. ise yetişmediği takdirde iki köpeğin çocuğuna büyük zarar vereceklerini belirterek, "Merkeze bağlı Binatlı köyünde oturuyorum. Hafta sonu hava güzeldi, ailemle birlikte pikniğe gittik. Tabii pikniğe gittiğimiz yer yaklaşık 500 metre hayvan barınağına yakın bir noktada. Çocuğum oyun oynarken o bölgede bulunan iki köpek birden çocuğuma saldırdı. Köpeklerin saldırdığını görünce hemen koşup çocuğumu kurtardım, yoksa hem çocuğum hem bacanağımın çocuklarına büyük zarar vereceklerdi" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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