Batman'da Park Halindeki Araç Yangını

Batman'da park halindeki araç alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede park halinde bulunan araç bir anda yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN