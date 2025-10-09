Haberler

Batman'da Park Halindeki Araç Yangını

Batman'ın Çamlıca Mahallesi'nde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da park halindeki araç alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede park halinde bulunan araç bir anda yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
