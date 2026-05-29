Batman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Batman'da bir otomobilin çarptığı 1 yaşındaki Cumali Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi'nde Ö.A. idaresindeki 35 AHK 346 plakalı otomobil, 1 yaşındaki Cumali Gül'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük Cumali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
