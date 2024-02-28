Üye Girişi
Haberler

Batman'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:

Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Batman- Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

BATMAN - Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman- Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda 21 ABR 345 plakalı otomobilin sürücüsü kavşaktan dönmeye çalışan 33 PK 147 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralana motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiri Batman Siirt Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title