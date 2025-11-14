Batman'da Otomobil Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Batman- Sason karayolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Sedat Sevinç'in direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN