Haberler

Batman'da Otomobil Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman-Sason karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü araçta sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Batman- Sason karayolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Sedat Sevinç'in direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.