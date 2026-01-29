Haberler

Batman polisinden nefes kesen operasyon: Tırda 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, dedektör köpek yardımıyla bir tırda gizlenmiş 51 kilo 300 gram toz esrar bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda, dedektör köpek desteğiyle yapılan aramada bir tırın dört bir yanına zulalanmış 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, il girişinde durdurulan bir tırda arama yapıldı. Dedektör köpek eşliğinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, tırın çeşitli bölümlerine gizlenmiş 51 kilo 300 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
