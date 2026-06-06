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Batman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Batman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Batman'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu sürücü ve 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da motosiklet kazasında sürücü ve yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı mevkisinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpışma sonucu sürücü ve 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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