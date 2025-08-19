Batman'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü U.M., kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı ve hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Alıçlı köy yolunda meydana gelen motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Alıçlı köy yolunda U.M. (18) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı

Eşini öldürüp 9 ay küvette saklayan kadın sahte kimlikle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.