Batman'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü U.M., kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı ve hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Alıçlı köy yolunda meydana gelen motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Alıçlı köy yolunda U.M. (18) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa