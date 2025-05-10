Batman'da Minibüsün Çarptığı 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Cudi Mahallesinde minibüsün çarptığı 6 yaşındaki B.Ö., hastanede 5 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından inceleme sürüyor.
Batman Cudi Mahallesinde yaşanan kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki B.Ö. isimli kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
5 gün önce Cudi Mahallesinde ikamet ettiği evin önünde minibüsün çarptığı kız çocuğu ağır yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören B.Ö., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından, B.Ö.'ün cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa