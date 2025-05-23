Batman'da Minibüs ile Midibüs Çarpıştı: 7 Yaralı

Batman'da Minibüs ile Midibüs Çarpıştı: 7 Yaralı
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Batman'da minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'da minibüs ile midibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, OSB girişinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs ile midibüs çarpıştı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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