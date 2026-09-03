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Gercüş'te İşçiye Geri Manevra Kazası

Gercüş'te İşçiye Geri Manevra Kazası
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Batman'ın Gercüş ilçesinde arazide çalışırken geri manevra yapan aracın çarptığı işçi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde arazide çalışma sırasında geri manevra yapan aracın çarptığı işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca mezrasında arazide çalışma yürütüldüğü sırada geri manevra yapan aracın çarptığı H.G. (21) isimli işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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