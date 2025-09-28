Haberler

Cami tuvaletinin camını yumrukla parçaladı, kolu kanlar içinde asılı kaldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cami tuvaletinin camını yumrukla parçaladı, kolu kanlar içinde asılı kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cami tuvaletinin camını yumrukla parçaladı, kolu kanlar içinde asılı kaldı
Haber Videosu

Batman'da madde krizine girdiği iddia edilen bir şahıs, cami tuvaletine girdi. Tuvalette uzun süre kalan şahıs, daha sonra camları yumruklayarak parçaladı. Olay yerine gelen ekipler, kolu kanlar içerisinde camda asılı kalan şahsı uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Batman Merkez Çarşı Mahallesi Mehmet Sincar Caddesi üzerinde bulunan Lale Camisi'nde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, caminin tuvaletine giren bir şahıs, kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçerek hem kendisine hem de çevreye zarar verdi.

TUVALET CAMLARINI YUMRUKLA KIRDI

Madde kullandığı ileri sürülen şahıs cami tuvaletine girdi. Tuvalette uzun süre kaldıktan sonra tuvalet kapısının camına yumruk atan şahıs ardından bağırmaya başladı. Cami cemaatinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER KURTARDI

Ekipler kolu kanlar içerisinde camda asılı kalan şahsı uğraşlar sonucu kurtardı. Kendinde olmadığı iddia edilen şahıs ilk müdahalesinin ardından olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cami tuvaletinin camını yumrukla parçaladı, kolu kanlar içinde asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde dikkat çeken parke detayı! İnceleme raporunda ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili gündem yaratacak detay
Hindistan'daki mitingde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Seçim mitinginde birbirlerini ezdiler! Ölü sayısı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali tartan:

Elemeyin öylece bırakın uyuşturucudan tamamen kurtulduğuna inandığınızda çıkarın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.