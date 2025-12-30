Haberler

Batman'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Batman'da kar yağışı ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Batman genelindeki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Valilik, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Batman genelinde etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma, çok sayıda köy ve mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl ve ilçe özel idare ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yollarında yürütülen çalışmalarda 17 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kozluk, Gercüş ve Beşiri ilçelerinde ise ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 170 köy ve mezra yolu kardan temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı ve buzlanma uyarılarını dikkate alan Batman Valiliği, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren daha da düşmesinin beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 31 Aralık Çarşamba günü Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Valilik, vatandaşları buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
