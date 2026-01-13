Haberler

Batman'da köy yolunda mahsur kalan 10 kişi lurtarıldı

Batman'da köy yolunda mahsur kalan 10 kişi lurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu köy yolunda mahsur kalan 10 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşlar, zorlu hava şartlarına rağmen kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 10 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Altıdere köyüne gitmekte olan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşlar yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan köy yolunda çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmaların ardından yol ulaşıma açılırken, minibüste bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı. Kurtarılan vatandaşlar, zorlu hava şartlarına rağmen özveriyle çalışan ekiplerin kendilerini kurtardığını belirterek İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer ise bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Çanakkale'de kar vaadiyle para ve altın toplayan kuyumcu ve oğlu sırra kadem bastı

Bir şehrimiz ayakta! Altınları topladı, ortadan kayboldu
Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Altay'ın yeni hocası belli oldu! Çok tanındık bir isim