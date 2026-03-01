Haberler

Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı, 150'den fazla köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden açılıyor.

Cuma gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 150'nin üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, bölgede ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 100'ün üzerinde yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Sason ilçesinde kapalı olan Dörtbölük grup köy yolu ile Han, Yürekli, Bayramlı ve Çalışırlar köy yollarında çalışmalar sürüyor. Kozluk ilçesine bağlı Akçakışla, Armutlu, Geçitaltı köyleri ve bazı mezra yollarında da ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, kar yağışının ardından bazı bölgelerde karda oluşan yumuşama nedeniyle çığ tehlikesinin oluşabileceğinden dolayı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
