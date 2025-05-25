Batman'da Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı
Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyonet takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Batman'da kamyonet takla attı: 2 yaralı
BATMAN - Batman- Hasankeyf kara yolunda kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Hasankeyf istikametine seyir halinde olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa