Batman'da Kamyonet ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Batman'da Kamyonet ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
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Batman'da bir kamyonetin yola çıkan traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da kamyonetin yola çıkan traktöre çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün Batman-Beşiri yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilmişti. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonetin yola çıkan traktöre çarparak devrildiği görüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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