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Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Bin Paket Sigara ve Diğer Eşyalar Ele Geçirildi

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Bin Paket Sigara ve Diğer Eşyalar Ele Geçirildi
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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 198 paket gümrük kaçağı sigara, 37 kutu viski ve 3 cep telefonu ele geçirildi. 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 198 paket gümrük kaçağı sigara, 37 kutu viski ve 3 cep telefonu ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 1 iş yeri, 1 tır ve 2 araçta yaptıkları kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirdi. Yapılan aramalarda 2 bin 198 paket kaçak sigara, 37 kutu viski ve 3 cep telefonu bulundu. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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