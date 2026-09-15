Batman’da kaçakçılık operasyonları: 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Batman'ın Gercüş ve Hasankeyf ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yürütülen operasyonlar ve yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde geniş çaplı kaçakçılık malzemesi ele geçirildi. 01 - 15 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen çalışmalarda 5 bin 967 paket kaçak sigara, 300 puro, 267 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 30 kök kenevir bitkisi ile 34 adet muhtelif malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen suç unsurlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 28 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı