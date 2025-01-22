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Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1308 Paket Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1308 Paket Ele Geçirildi
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Hasankeyf'le gerçekleştirilen yol kontrolünde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bin 308 paket kaçak sigara ve diğer sigara türleri ele geçirildi, 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bin 308 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Hasankeyf Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 18 Ocak'ta Hasankeyf ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyetinde bir araçta yapılan aramada bin 308 paket bandrolsüz sigara, 38 paket puro, 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi hakkında işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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