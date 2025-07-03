Batman'da Kaçak 159 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak 159 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Batman'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 159 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde gümrük kaçağı 159 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir araçta yapılan aramada kaçak ürünler bulundu. Kontrollerde toplam 159 kilogram nargile tütünü ele geçirilirdi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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