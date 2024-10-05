Batman'da Jandarma, 12 Kilo Esrar ve 10 Kök Kenevir Ele Geçirdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramda 12 kilo gram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olaya karıştı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Kozluk İlçesine bağlı Tosunpınar Köyü Çeşmebaşı Mevkinde bir şahsın evinde, ev ve kullanımında bulunan tarlada yapılan aramada 12 kg Kubar Esrar ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramada göz altına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiği öğrenildi. - BATMAN