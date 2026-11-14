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Batman'da iş yeri silahlı saldırıya uğradı, polis saldırganları arıyor

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Batman'da iş yeri silahlı saldırıya uğradı, polis saldırganları arıyor Haber Videosunu İzle
Batman'da iş yeri silahlı saldırıya uğradı, polis saldırganları arıyor
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Batman'da sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenlerin tespiti için inceleme başlattı.

Batman'da sabaha karşı bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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