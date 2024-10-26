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Batman'da İnşaat İşçisi 10. Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti

Batman'da İnşaat İşçisi 10. Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti
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Batman-Hasankeyf kara yolundaki bir inşaatta, 10. katta çalışan İ.U. isimli işçi, dengesini kaybederek düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve işçi hastaneye kaldırıldı.

Batman- Hasankeyf kara yolunda bir apartman inşaatının 10. katta çalışan inşaat işçisi dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybetti.

Batman Hasankeyf kara yolu üzerindeki bir inşaatta, 10. katta çalışan İ.U. isimli işçi, iskelenin üzerinde dengesini kaybederek düştü. Dengesini kaybeden işçi, sert zemine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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