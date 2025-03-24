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Batman'da Ilısu Barajı'nda Bot Battı: 1 Ölü

Batman'da Ilısu Barajı'nda Bot Battı: 1 Ölü
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Batman'da Ilısu Barajı'nda balık tutmaya giden bir grup, botlarının batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, diğeri ise yüzerek kurtuldu.

Batman'da Ilısu Barajı'nda balık tutmaya gidenlerin botlarının batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ilısu Barajı'nda Başarı köyü mevkisinde balık tutmaya giden Mehmet Er (56) ve İsmail Kofan'ın içinde olduğu bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

Er,, barajda boğularak hayatını kaybederken Kofan yüzerek kıyıya çıktı. Kofan, çevrede bulduğu fiber botla Er'in cenazesini kıyıya çıkarttı. Eren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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