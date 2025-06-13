Batman'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Hafif Yaralandı

Batman'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Hafif Yaralandı
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Batman Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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