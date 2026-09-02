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Batman'da trafik kazası: 7 yaralı

Batman'da trafik kazası: 7 yaralı
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Batman’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malabadi Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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