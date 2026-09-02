Batman'da trafik kazası: 7 yaralı
Batman’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Malabadi Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı