Batman'da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İlçe merkezinde sürücülerinin kontrolünden çıkan iki araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN