Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Batman'da Hemzemin Geçitte Kaza: 3 Yaralı

Batman'da Hemzemin Geçitte Kaza: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da bir otomobil kontrolden çıkarak köprülü hemzemin geçitten demiryoluna düştü. Kazada 3 kişi ağır yaralandı, inceleme başlatıldı.

Batman'da kontrolden çıkan otomobil, köprülü hemzemin geçitten demiryoluna yuvarlandı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Batman Belde Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. 45 ABA 440 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce demir bariyerleri aşıp ardından yaklaşık 7 metre yüksekliği bulunan köprülü hemzemin geçitten demiryoluna uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.D. (43), E.D. (35) ve E.A. (50), yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. E.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.