Batman'da Havai Fişek Deposunda Yangın Çıktı

Batman'da Havai Fişek Deposunda Yangın Çıktı
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Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'ndeki havai fişek deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Batman'da havai fişek deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Pazaryeri Mahallesi Gülbahar Sokak'ta bulunan havai fişek deposundan henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı, yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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