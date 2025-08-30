Batman'da Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Yaralı

Batman'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Şafak Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari devrildi. Kazada, sürücü ve 8 yaşındaki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay gerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN