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Batman'da Göstericiler Arasında Oğlunu Bulan Anne Kameralara Yansıdı

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Batman'da sokak olaylarına karışan göstericiler arasında oğlunu bulan bir anne, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen duygusal anlarla dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı'nın kayyum ataması sonrası başlayan olaylarda, anne sokak sokak arayarak oğlunu terör yanlılarının arasında buldu.

Batman'da sokak olaylarına karışan göstericiler arasında oğlunu bulan anne, kolundan tutup eve götürdüğü anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine kayyum atanması sonucu kentte sokak olayları yaşandı. Akşam yemeğinden sonra oğlunu evde bulamayan bir kadın, oğlunun kentte devam eden terör olaylarına karışabileceği düşüncesiyle sokak sokak aramaya başladı.

Sokak aralarına girerek oğlunu arayan anne, uzun uğraşlar sonucu kent merkezindeki bir mahallede ateş yakarak ortalığı savaş alanına çevirmek isteyen terör örgütü PKK yandaşlarının arasında oğlunu buldu. Göstericiler arasında oğlunu gören anne, kolundan tutup göstericiler arasından çıkartıp eve götürdü. Annenin oğlunu terör örgütü yandaşlarının arasından çekip kurtardığı anlar sokaktaki güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi. - BATMAN

Batman'da Göstericiler Arasında Oğlunu Bulan Anne Kameralara Yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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