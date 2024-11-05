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Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil

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İçişleri Bakanlığı'nın Batman Belediyesi'ne kayyum kararını protesto etmek için halk otobüslerinin belediye binasına yönlendiği dakikalarda ortaya çıkan bir görüntü büyük ses getirdi. Sınava yetişmek için otobüse binen genç bir kız şoföre "Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Cahil ya" sözleriyle tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt belediyesine kayyum atamasının ardından dün sabah saatlerinde de Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atamıştı.

PROTESTO İÇİN BELEDİYEYE YÖNLENDİLER

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Batman'da kaydedilen bir görüntü ise büyük ses getirdi. Belediyeye kayyum ataması kararını protesto etmek için halk otobüslerinin belediye binasına yönlendiği dakikalarda kaydedilen bir videoya genç kızın tepkisi damga vurdu.

"SINAV VAR DİYORUZ"

Sınava yetişmek istediğini belirten genç kız, otobüs şoförüne "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistanı'ndan bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" diye bağırdı.

Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (45)

Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Helal olsun sana bacım.Ağzına sağlık

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

delikanlı kızmış helal olsun sana

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Haber YorumlarıSeydo:

Zamanında bunları saddam kesiyordu. Çok yüz verdik. Bi tarafları kalktı.

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Haber YorumlarıMuratsa:

Bu kız kürt değil.batmanlı hiç değil.üniversite okumaya dışardan gelmiş.

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

helal olsun kızım sana chpkk izle destek verdiklerini

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Haber Yorumlarımetin yilmaz:

Kayyum atamak tüm pislikleri gizleme telaşıdır ranttır

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Haber YorumlarıMete Çavuş:

yaşadıkları rahatlıgı da bulamıyacaklar son sahnede

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Haber Yorumlarıhepdoğruyusöyleyenbiri:

Cahil ne ki ne cahili... İki gün sonra kapı önüne koyulunca görürüsün yönledirmeyi mal.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kürtler kayyum ataması karşısında tahriklere kapılıp bölücü slogan atıp taşkınlık yaparak ak partinin ekmeğine manda kaymaklı tereyağı sürüyor o kafayla giderlerse arkalarında duracak kimse olmaz mal gibi ortada kalırlar

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Korkunun ecele faydasi yok ha bu gün ha yarın

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