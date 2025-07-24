Batman'da Düğün Dönüşü Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Batman'da Düğün Dönüşü Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı
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Batman'da düğünden dönen bir ailenin geçirdiği trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da düğün dönüşü meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf'e düğüne giden aile dönüş yolunda Oğuz köyü yol ayrımında kaza yaptı. Turan T. (32) idaresindeki 43 ACY 807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak savruldu. Elektrik direğine çarpan otomobil devrildi. Kazada sürücü Turan T., Nurettin T. (56), Miran T. (5) ve Nurettin T. (6) Menfiat Toy (49) ve Vehta Aydemir (58) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Menfiat Toy ve Vehta Aydemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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