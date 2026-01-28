Haberler

Batman'da kuyumcu soygunu yalanıyla vurgun: 2 dolandırıcı yakalandı

Batman'da kuyumcu soygunu yalanıyla vurgun: 2 dolandırıcı yakalandı
Güncelleme:
Batman'da kendilerini komiser olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı 1.2 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüphelileri Diyarbakır'da yakalayarak tutukladı.

Batman merkezli yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, kendilerini komiser olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 1.2 milyon lira dolandıran şahıslar, polisin titiz takibi sonucu Diyarbakır'da yakalanarak tutuklandı.

Olay, 25 Aralık 2025 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dolandırıcılar, hedef seçtikleri bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini "komiser" olarak tanıttı. Vatandaşa, Batman'da bir kuyumcu soygunu gerçekleştiğini ve olay yerinde kendi kimlik bilgilerine ulaşıldığını söyleyerek korkutup panikletti. Şüpheliler, mağdurun evindeki altınların "mukayese edilmesi" gerektiğini iddia ederek 106 gram külçe/takı altın, 12 adet cumhuriyet altını olmak üzere, güncel değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan birikimi elinden alıp kayıplara karıştı.

Batman polisi adım adım iz sürdü

Dolandırıcılık olayının ardından Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takip neticesinde, olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.T. ve M.V.A. olduğu ve komşu il Diyarbakır'da gizlendikleri tespit edildi. 21 Ocak 2026 tarihinde Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Batman'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. ve M.V.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
