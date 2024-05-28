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Batman'da Dicle Nehri'ne düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti

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Batman'da Dicle Nehri'ne düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti. Zekeriya Yılmaz (11) ailesiyle birlikte tarlalarına giderken nehre düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da Dicle Nehri'ne düşen işitme engelli çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kantar Köprüsü mevkiinde ailesiyle Dicle Nehri kenarındaki tarlalarına giden işitme engelli Zekeriya Yılmaz (11), bir müddet sonra gözden kayboldu. Çevrede çocuğunu aramaya başlayan aile, su yüzeyinde hareketsiz olduğunu gördü. Oğlunu sudan çıkartan baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olaya yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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