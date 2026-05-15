Batman'da yıldırımın isabet ettiği çoban ağır yaralandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde koyunlarını otlatan bir çobana yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan çoban, hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde koyunlarını otlatan bir çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, köy çıkışındaki merada meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için köy çıkışındaki meraya götüren 38 yaşındaki Ş.A., merada aniden bastıran sağanak ve doluya yakalandı. Gittikçe şiddetini artıran sağanak ile birlikte Ş.A'ya yıldırım isabet etti. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine jandarmadan yardım istendi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çoban, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ardından Ş.A., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgede etkili olan yağışlı hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
