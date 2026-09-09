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Batman’da çıkan örtü yangını söndürüldü

Batman’da çıkan örtü yangını söndürüldü
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Batman’ın Gercüş ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ayrancı Tepesi mevkiindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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