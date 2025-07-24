Kadınlar sokak ortasında saç başa kavga etti

Kadınlar sokak ortasında saç başa kavga etti
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Kadınlar sokak ortasında saç başa kavga etti
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Batman'da 4 kadının sokak ortasında saç başa girdiği kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Batman'da 4 kadının sokak ortasında dakikalarca saç baş birbirine girerek kavga ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

KADINLAR SOKAK ORTASINDA BİRBİRİNE GİRDİ

Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde 4 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, dakikalarca saç başa kavgaya dönüştü.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bir türlü ayrılmayan kadınları çevredeki erkekler güçlükle ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuratsa:

ZIRTOLAR BİTTİ ZIRTE LER BAŞLADI.

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

hayvanlarda arabada izlemekten zevk alıyorlar , ayırsanıza

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