Sonu hastanede bitti! Tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü

Kadına şiddetin adresi bu kez Batman oldu. Büfe işletmecisi, bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti. Çevredeki vatandaşlar ise olaya müdahale etmeden olanları film seyreder gibi izledi.

YUMRUKLAYARAK DÜŞÜRDÜ ARDINDAN TEKMELEDİ

Gültepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen büfe işletmecisi, sokak ortasında genç bir kadını henüz öğrenilemeyen sebeple tekme tokat dövmeye başladı. Saldırgan, kadına acımadan onlarca yumruk attı. Hızını alamayan şüpheli, aldığı darbelerle yere düşen kadını bu defa da yerde tekmelemeye başladı.

OLAN BİTENİ İZLEYİP KAYDA ALDILAR

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek yerine cep telefonları ile o anları kayıt altına almaya başladı. Şahıs, kadının suratını yumruklamaya devam etti.

SALDIRININ DOZU GİDEREK ARTTI

Kadının "Ne yapıyorsun, pislik" diye bağırarak adamın tekme tokat ve yumruklarından kurtulmaya çalışmasına rağmen darptan kaçamadı. Saldırgan ise, "Git babanı çağır" diye bağırdı. Kadına şiddet anlarından geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.