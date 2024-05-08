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Sonu hastanede bitti! Tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü

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Batman'da bir büfe işletmecisi, büfesinin önünde bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti. Yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kadına şiddetin adresi bu kez Batman oldu. Büfe işletmecisi, bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti. Çevredeki vatandaşlar ise olaya müdahale etmeden olanları film seyreder gibi izledi.

YUMRUKLAYARAK DÜŞÜRDÜ ARDINDAN TEKMELEDİ

Gültepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen büfe işletmecisi, sokak ortasında genç bir kadını henüz öğrenilemeyen sebeple tekme tokat dövmeye başladı. Saldırgan, kadına acımadan onlarca yumruk attı. Hızını alamayan şüpheli, aldığı darbelerle yere düşen kadını bu defa da yerde tekmelemeye başladı.

Sonu hastanede bitti! Tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü

OLAN BİTENİ İZLEYİP KAYDA ALDILAR

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek yerine cep telefonları ile o anları kayıt altına almaya başladı. Şahıs, kadının suratını yumruklamaya devam etti.

Sonu hastanede bitti! Tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü

SALDIRININ DOZU GİDEREK ARTTI

Kadının "Ne yapıyorsun, pislik" diye bağırarak adamın tekme tokat ve yumruklarından kurtulmaya çalışmasına rağmen darptan kaçamadı. Saldırgan ise, "Git babanı çağır" diye bağırdı. Kadına şiddet anlarından geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Batman Şiddet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Fırat Kılıç:

yazık sana Batman

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DEMOKRAT:

Eve gidince de babası ayrı dövmüştür :( Yazık şu insanlarımıza ne hale geldik.

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Yakup Şan:

KADININ ADI OLMADIĞI GİBİ KENDİSİNE DE HİÇ DEĞER VERİLMEYEN YÖRELERDEN....

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koray hüseyin kılıç:

hayret batman gibi medeni bir şehrimizde olmuş üstelik

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Güray Dilli :

M Şimşek buralı değil miydi...

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Güray Dilli :

Kayda almak yerine müdahale edeydiniz , emniyete haber vereydiniz. Kadının adı yok herhalde...

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Martin Sikertel:

Hocam müdahale ediyorsun, sonra dayağı yiyen dahi "Sana ne", "Senin üzerine mi vazife" diyor, kocasından dayak yiyorsa "Karı koca arasına ne hakla giriyorsun" oluyor; kimi zaman tacizle dahi suçlanıyorsun. Tabii ki doğrusu engellemek ama engelleyince senin sinirin bozuluyor. Nacizane tavsiyem erkekler kavga ediyorsa üzerine düşeni yap; ama kadın varsa hiç bulaşma bile; hapse dahi attırırlar sırf iyi niyetlisin diye.

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Oktay özcan:

batman değil badman olmuş ??

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Mhmt xxx:

Adam vurmaya başlamadan evvel Videonun öncesi neden yok adam neden çıldırdı bilen varmı yok anca boş konuşuyorsunuz

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Orhan Eren:

istanbulda gece yarisi kadina saldiranda batmanli'ydi.

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