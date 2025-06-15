Batman'da Balkon Çökmesi: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Batman'da Balkon Çökmesi: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde bir evin balkonunun çökmesi sonucu meydana gelen olayda, 4 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi enkaz altında kalırken, yaralılardan biri hastanede yaşamını yitirdi.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde üç katlı bir evin birinci katındaki balkonunun çökmesi sonucu meydana gelen olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Atbağı köyünde üç katlı evin birinci katındaki balkona ek yapılan kısmın çökmesi sonucu 9 kişi enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalanlar, çevredekiler, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmıştı. Ağır yaralılardan Raman Yel'in (19) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy'un (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel (24) ve ismi öğrenilmeyen bir kişi tedavileri devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha

Sporting Gyökeres'in yerini Süper Lig'in yıldızıyla dolduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.