Batman'da balık avlarken jeneratörün elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

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Batman'da balık avlarken elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı.

Olay, merkez ilçe Bayraklı köyü Selamet mezrası mevkiindeki Batman Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte balık avlamak için bölgeye giden U.A. (25) kullandığı jeneratörün elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı