Babasını pompalı tüfekle katletti, kendini cesetle eve kilitledi

Batman'da merkez Hilal Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda vahşet yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 33 yaşındaki C.E. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 62 yaşındaki babası Aziz E'yi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kendisini eve kilitleyen C.E'yi ikna ederek dışarı çıkardı.

BABA MORGA, OĞLU POLİS MERKEZİNE

Babanın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Katil zanlısı oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

