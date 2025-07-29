Batman'da Asansöre Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Batman'da Asansöre Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da, asansöre binmek isteyen bir kız çocuğu kolunu asansör kabini ile duvar arasına sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik bir çalışma ile çocuğun kolunu kurtardı. Sağlık durumu iyi.

Batman'da kolu asansöre sıkışan çocuk, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla ile kurtarıldı.

Olay, Bayındır Mahallesi TPAO Bulvarı üzerindeki Özalıcı Sitesinde yaşandı. Sitedeki apartmanın asansörüne binmek isteyen kız çocuğu kat düğmesine basacağı sırada kolu kabin ile duvar arasına sıkıştı. Çocuğu gören bina sakinleri durumu ailesi ve 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri çelik makas yardımı ile çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaklaşık 1 saatin ardından kurtarılan kız çocuğu olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı! İşte ilk ifadesi

İşaret fişeğiyle ormanı yakan şahsın ilk ifadesi! Topu babasına attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.