Batman'da araçta 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kent girişinde durdurulan bir araçta 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman il girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 400 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerin ardından şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı