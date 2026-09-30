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Batman'da araçta 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Batman'da araçta 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Batman'da kent girişinde durdurulan araçta 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kent girişinde durdurulan bir araçta 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman il girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 400 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerin ardından şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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